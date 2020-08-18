بعد الحكم في قضية اغتيال والده.. بهاء الحريري: نؤمن بالعدالة الدولية

وكالات

أكد بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، اليوم الثلاثاء، أنه يؤمن بالعدالة الدولية.

وقال بهاء الحريري، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" عربية، ‏إن المحكمة الخاصة في لبنان استندت إلى دلائل بأن عملية الاغتيال جاءت على خلفية سياسية.

ودعا اللبنانيون ليكونوا صفًا واحدًا لإعادة ترتيب البيت الداخلي اللبناني.

وطالب بفصل الدين عن السياسة وإجراء تعديل سريع للدستور.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، قبوله بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، داعيًا حزب الله إلى تقديم "التضحيات" بعد أن دانت المحكمة أحد أعضائه سليم عياش وبرأت المتهمين الثلاثة الآخرين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا.

وقال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري الثلاثاء إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أصدرت حكمها في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، قد كشفت "الحقيقة"، معلنا باسم عائلته وعائلات الضحايا "قبول" الحكم.

وصرح الحريري في مؤتمر صحفي عقده في لاينشدام حيث مقر المحكمة قرب لاهاي "المحكمة حكمت ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم عائلات الشهداء والضحايا نقبل حكم المحكمة، ونريد تنفيذ العدالة"، مضيفا "عرفنا الحقيقة اليوم جميعا وتبقى العدالة التي نريد أن تنفّذ مهما طال الزمن".

ودانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء واحدا من المتهمين الأربعة الأعضاء في حزب الله في قضية اغتيال رفيق الحريري في فبراير 2005 بعد محاكمة استمرت ستة أعوام.

وأعلنت المحكمة سليم عياش مذنبا، فيما تمت تبرئة كل من حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا.

وفي 14 فبراير 2005، قتل رفيق الحريري مع 21 شخصا وأصيب 226 بجروح في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت. ووُجهت اتهامات سياسية للنظام السوري وحزب الله بالوقوف خلف الاغتيال.