الولايات المتحدة تسجل أكثر من 5.4 ملايين إصابة بكورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى 5 ملايين و462 ألفًا و976 شخص على الأقل.

وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغ ألفًا و120 شخص على الأقل.