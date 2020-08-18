أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 5.4 ملايين إصابة بكورونا

10:31 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الولايات المتحدة تسجل أكثر من 5.4 ملايين إصابة بكورونا

أرشيفية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى 5 ملايين و462 ألفًا و976 شخص على الأقل.

وأضافت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغ ألفًا و120 شخص على الأقل.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الولايات المتحدة جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

الخبر التالى:

البرلمان العربي يرحب بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في اغتيال الحريري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96590

    عدد المصابين

  • 60651

    عدد المتعافين

  • 5173

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21842782

    عدد المصابين

  • 14570347

    عدد المتعافين

  • 773279

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان