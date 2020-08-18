السودان: لا ننفي وجود اتصالات مع إسرائيل ونتطلع لعقد اتفاق مع تل أبيب

وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، حيدر بدوي صادق، إن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، قائم على الندية ومصلحة الخرطوم دون التضحية بالقيم والثوابت، حسبما ذكرت العربية.

ونقلت "العربية" السعودية، عن المتحدث السوداني قوله، إن السودان لا ينفي وجود اتصالات مع إسرائيل، مضيفًا ليس هناك سببًا لاستمرار العداء بين البلدين.

وأوضح صادق أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمار من عقد اتفاق سلام.

وأثنى الدبلوماسي السوداني، على خطوة الإمارات بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، واصفًا إياها بـ"الجريئة والشجاعة التي ترسم خط السير الصحيح لباقي الدول العربية".

من جانبه رحب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بالتصريحات السودانية، مشيرا إلى أن إسرائيل والسودان وكل المنطقة ستستفيد من السلام بين البلدين، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" عربية.