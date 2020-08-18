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اعتقلت عام 1872.. ترامب يصدر عفوًا عن ناشطة في مجال حقوق المرأة

06:03 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
اعتقلت عام 1872.. ترامب يصدر عفوًا عن ناشطة في مجال حقوق المرأة

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيعفو عن سوزان بي أنتوني، الناشطة في مجال حقوق المرأة التي تم إلقاء القبض عليها بسبب التصويت في انتخابات عام 1872، قبل أن تحظى المرأة بحق التصويت في الولايات المتحدة.

وذكر ترامب "في وقت لاحق اليوم سأوقع عفوًا كاملاً وتامًا عن سوزان بي أنتوني. لم يتم العفو عنها من قبل. لماذا استغرق الأمر هذا الوقت الطويل؟".

وكانت أنتوني إحدى أبرز قيادات حركة حق المرأة في التصويت، بحسب الموقع الإلكتروني للمتحف الوطني لتاريخ المرأة. وكانت أيضًا مناصرة للاعتدال وإلغاء العبودية وحقوق العمل والتوزيع المتساوي للأجور على أساس ساعات العمل.

وأثار اعتقالها في نيويورك عام 1872، عندما حوكمت وتم تغريمها 100 دولار، الانتباه على المستوى الوطني إلى حركة حقوق المرأة.

وتوفيت أنتوني عام 1906، قبل 14 عامًا من حصول المرأة على حق التصويت في أمريكا لدى التصديق على التعديل التاسع عشر لدستور الولايات المتحدة عام 1920.

دونالد ترامب ترامب حقوق المرأة الولايات المتحدة

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