بدء المرحلة الثالثة من اختبار لقاح صيني ضد كورونا في باكستان

إسلام آباد- (د ب ا):

قال مسؤولون، الثلاثاء، إن السلطات الباكستانية وافقت على إطلاق المرحلة الثالثة من اختبار لقاح ضد فيروس كورونا، طورته معاهد صينية.

وقال الطبيب حسن عباس زاهير، أخصائي الدمويات بشركة صيدلة محلية إن الاختبار الذي سوف يشمل أكثر من 10 آلاف متطوع سوف يبدأ خلال يومين.

وبدأت التجارب على اللقاح الصيني بالفعل في الصين وروسيا وتشيلي والأرجنتين، وسوف تبدأ قريبا في المملكة العربية السعودية.

وأظهرت نتائج اختبارات المرحلة الأولى والثانية للقاح المحتمل، التي اكتملت خلال شهري آيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين، نتائج واعدة، بحسب ما قاله المعهد الوطني للصحة الباكستانية، الذي يشرف على عملية الاختبارات.

وأضاف زهير" نأمل في استكمال اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة خلال بضعة أشهر" موضحا" إذا سار الأمر بصورة جيدة، سوف يكون اللقاح جاهزا للتوزيع قبل نهاية العام".

وكانت عدة شركات صينية قد انضمت إلى السباق العالمي لتطوير لقاح أملا في التغلب على وباء كورونا، الذي ظهر لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.

وأصاب الفيروس حتى الآن نحو 22 مليون شخص على مستوى العالم، وتسبب في تسجيل 773 ألف حالة وفاة.