رغم إصابته بكورونا.. وزير الطاقة روسي يشارك في اجتماع "أوبك بلس"

موسكو- (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الثلاثاء، إصابة وزير الطاقة ألكسندر نوفاك بفيروس كورونا.

ورغم ذلك، نقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الطاقة أولجا جولانت أن نوفاك يعتزم المشاركة في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لتحالف "أوبك بلس" المقرر عقده غدا عبر تقنية مؤتمر الفيديو لبحث أوضاع سوق النفط.

وأضافت المتحدثة أن الوزير لا يعاني أية أعراض وبصحة جيدة وأنه سيواصل القيام بمهامه عن بُعد.

وكان رئيس الوزراء ميشوستين قال في وقت سابق خلال اجتماع حكومي في مدينة بلاجوفيشتشينسك بأقصى شرقي روسيا: "لسوء الحظ، أصيب ألكسندر نوفاك بكورونا. نتمنى له الشفاء العاجل".

وأضاف: "في الواقع، لقد وصل إلى هنا، ثم عاد إلى موسكو دون أن يشارك (في الاجتماع)".