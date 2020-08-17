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الجيش اليمني: مقتل 40 عنصرًا من الحوثيين في معارك وسط البلاد

07:31 م الإثنين 17 أغسطس 2020
الجيش اليمني: مقتل 40 عنصرًا من الحوثيين في معارك وسط البلاد

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ)

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 40 عنصرًا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحفي اليوم الاثنين: "إن قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، يخوضون معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة قانية شمالي البيضاء، لليوم الثاني على التوالي".

وأضاف البيان،أن أكثر من 40 عنصرًا من ميليشيات الحوثي قتلوا وجرح آخرون بنيران الجيش الوطني في جبهة قانية خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب خسائر أخرى في الآليات والمعدات القتالية.

وأشار البيان إلى أن "عشرات الجثث الحوثية ما تزال متناثرة حتى الآن في الشعاب وبطون الجبال الشاهقة في منطقة قانية، ومضى على البعض منها أيام دون أن تنتشلها الميليشيات الحوثية".

وفي السياق ذاته، ذكر البيان أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات مواقع وآليات تابعة للميليشيات في مواقع متفرقة في الجبهة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات من ضمنها عربة (بي.أم.بي).

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتشهد محافظة البيضاء معارك عنيفة بشكل متقطع بين قوات الجيش اليمني، و مسلحي الحوثيين منذ أكثر من شهر، مخلفة خسائر مادية و بشرية كبيرة في كلا الجانبين.

ويسيطر الحوثيون على معظم أجزاء المحافظة التي توصف بأنها قلب اليمن كونها تتوسط عدد من المحافظات، فيما تسيطر قوات الجيش على بعض المناطق.

الجيش اليمني صنعاء الحوثيين المركز الإعلامي للقوات المسلحة

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