أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة شويكار تطبيع الإمارات وإسرائيل برشلونة وبايرن رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

المغرب يغلق أحياء في مراكش بعد ازدياد الإصابات بـ"كوفيد-19"

04:32 م الأحد 16 أغسطس 2020
المغرب يغلق أحياء في مراكش بعد ازدياد الإصابات بـ"كوفيد-19"

مغاربة يضعون كمامات في شارع في العاصمة الرباط

الرباط- (أ ف ب):

اعلنت السلطات المغربية الأحد إغلاق أحياء عدة في مراكش، العاصمة السياحية للبلاد، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان رسمي بتعزيز عمليات الرقابة الصحيّة في هذه الوجهة السياحية وإغلاق بعض الأحياء كليا أو جزئيا لاحتواء انتشار الفيروس.

وأُطلقت حملة في شوارع مراكش للتوعية على أخطار التراخي في تطبيق التدابير الوقائية، على غرار وضع الكمامة والتباعد الجسدي، وفق المصدر نفسه الذي أعلن تشديد الرقابة على مداخل المدينة وأحيائها.

واتخذت مؤخرا اجراءات مماثلة في الدار البيضاء وطنجة وفاس، وهي بين المدن المغربية الأشد تضررا من الوباء.

ومن إجمالي 35 مليون نسمة، سجل المغرب منذ مطلع مارس 41017 إصابة بكوفيد-19، بينها 632 وفاة.

ويشهد البلد منذ بضعة أيام ارتفاعا في الاصابات وقد احصى أكثر من ألف إصابة يوميا (1776 السبت).

وحذرت منظمة الصحة العالمية الخميس من المنحى التصاعدي للاصابات.

وبدأ المغرب رفع الحجر في يونيو عقب ثلاثة أشهر من الإغلاق الصارم.

ولا تزال حدود البلد مغلقة حتى إشعار آخر، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في قطاع السياحة الحيوي.

هذا المحتوى من

الرباط المغرب فيروس كورونا كوفيد19

الخبر التالى:

السماح مجددا للبنانيين بالتقدم لطلب تأشيرة إلى فرنسا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96220

    عدد المصابين

  • 57858

    عدد المتعافين

  • 5124

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21297048

    عدد المصابين

  • 14075982

    عدد المتعافين

  • 761576

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بدعوة أفريقية.. اجتماع سُداسي حول سد النهضة