أفغانستان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 37 ألفاً و551 حالة
كابول - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان إلى 37 ألفا و551 حالة.
وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد ارتفعت إلى 1370 حالة في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس 27 ألفا و166 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.
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