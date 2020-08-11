الصليب الأحمر اللبناني: ٤٢ مصابًا في اشتباكات اليوم نقل بعضهم للمستشفيات
وكالات
أعلن الصليب الأحمر اللبناني، سقوط نحو 42 جريحَا في تظاهرات بيروت اليوم الثلاثاء، خلال الاشتباكات التي تجددت لليوم الرابع على التوالي بين متظاهرين وقوات الأمن بوسط بيروت.
وذكر الصليب الأحمر اللبناني، أن بعض المصابون نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وتجدد الاشتباكات بين المحتجين وقوى الأمن قرب البرلمان اللبناني، وسط بيروت اليوم.
فيما تتواصل عملية رفع الأنقاض من أحياء عدة في العاصمة بمبادرات فردية ومن ومنظمات غير حكومية. كما يقدم أفراد وجمعيات مساعدات للسكان الذين شرد الانفجار نحو 300 الف منهم من منازلهم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95666
عدد المصابين
-
53779
عدد المتعافين
-
5035
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
20201816
عدد المصابين
-
13008672
عدد المتعافين
-
737110
عدد الوفيات
إعلان