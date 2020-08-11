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الصليب الأحمر اللبناني: ٤٢ مصابًا في اشتباكات اليوم نقل بعضهم للمستشفيات

09:25 م الثلاثاء 11 أغسطس 2020
الصليب الأحمر اللبناني: ٤٢ مصابًا في اشتباكات اليوم نقل بعضهم للمستشفيات

الصليب الأحمر اللبناني

وكالات

أعلن ‏الصليب الأحمر اللبناني، سقوط نحو 42 جريحَا في تظاهرات بيروت اليوم ‎الثلاثاء، خلال الاشتباكات التي تجددت لليوم الرابع على التوالي بين متظاهرين وقوات الأمن بوسط بيروت.

وذكر الصليب الأحمر اللبناني، أن بعض المصابون نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتجدد الاشتباكات بين المحتجين وقوى الأمن قرب البرلمان اللبناني، وسط بيروت اليوم.

فيما تتواصل عملية رفع الأنقاض من أحياء عدة في العاصمة بمبادرات فردية ومن ومنظمات غير حكومية. كما يقدم أفراد وجمعيات مساعدات للسكان الذين شرد الانفجار نحو 300 الف منهم من منازلهم.

الصليب الأحمر اللبناني لبنان بيروت

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