باكستان تؤكد دعمها عملية السلام والمصالحة في أفغانستان

باكستان - (أ ش أ)

أكد وكيل وزارة الخارجية الباكستانية، سهيل محمود، التزام ودعم بلاده لعملية السلام والمصالحة في أفغانستان.

وجاءت تصريحات المسئول الباكستاني خلال اجتماعه مع السفير الأفغاني لدى باكستان عاطف مشال، اليوم الثلاثاء، بمناسبة انتهاء فترة عمله في إسلام آباد، حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية.

وجرى خلال اللقاء، بحث آخر التطورات في عملية السلام الأفغانية، إلى جانب سبل تعزيز وتوطيد المزيد من العلاقات الثنائية بين الجارتين.

كما أكد الجانب الباكستاني حرص بلاده على تعزيز الروابط والتعاون مع أفغانستان.