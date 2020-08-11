روسيا تشكو تعرضها لـ75 هجومًا إلكترونيًا من ألمانيا

موسكو - (د ب أ)

شكت روسيا، تعرضها لعشرات الهجمات الإلكترونية، التي استهدفت منشآتها الحكومية من قبل قطاع الإنترنت في ألمانيا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه ونظيره الألماني هايكو ماس في موسكو اليوم الثلاثاء، إن عدد الهجمات وصل إلى75 ، في الفترة من يناير من العام الماضي ومايو من العام الحالي، ولفت إلى أن هذه الهجمات استهدفت أكثر من 50 منشأة حكومية.

وأضاف لافروف أنه تم إخطار السلطات الألمانية المعنية بكل هذه الهجمات "وتلقينا في سبع حالات فقط إجابة ذات طابع رسمي للغاية".

جاء ذلك في رد فعل من لافروف على الاتهامات الألمانية لبلاده بعدم المشاركة في كشف ملابسات الهجمات الإلكترونية الروسية على البرلمان الألماني 2015.

وأثارت هذه الهجمات غضبا في برلين، حيث تم إصابة أجهزة الحاسب في العديد من مكاتب النواب ببرامج تجسس، وبينها حواسب مكتب المستشارة انجيلا ميركل في البرلمان.

وأصدر الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه أمر اعتقال دولي بحق شاب روسي من قراصنة الإنترنت تتهمه برلين بالعمالة الاستخباراتية والتجسس على البيانات، وترفض روسيا هذه الاتهامات.

وقال لافروف إن بلاده وجهت أسئلة محددة للسلطات الألمانية بشأن الهجمات الإلكترونية على المنشآت الروسية، لكنها لم تحصل على رد، مشيرا إلى أن السلطات الروسية كانت تحتاج إلى هذه الإجابات لتحقق في الهجمات بشكل احترافي.

وذكر لافروف أن روسيا وألمانيا كانتا تتعاونان في مجال الأمن الإلكتروني في الماضي، ولكن تم تعليق هذا التعاون في عام 2018 من قبل الجانب الألماني، "وحتى اليوم لا ترغب ألمانيا في العودة إلى هذا التعاون"، وأضاف ان بلاده مستعدة لاستئناف الحوار الاحترافي مرة أخرى.