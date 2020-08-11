تركيا تهدد السلم في المتوسط.. اليونان تطالب باجتماع عاجل للاتحاد الأوروبي

وكالات:

طالبت أثينا الاتحاد الأوروبي بعقد اجتماع طارئ وفوري، وذلك بعد أن رفعت اليونان حالة التأهب خلال الساعات الماضية، إثر إرسال أنقرة سفينة أبحاث للمسح الزلزالي في المتوسط بمهمة هدفها التنقيب عن رواسب نفط وغاز محتملة جنوب جزيرة كاستيلوريزو.

فيما دعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى اجتماع مع قادة الجيش، أمس الاثنين، بعد أن أصدرت تركيا تحذيرا بحريا دوليا، يُعرف باسم "نافتكس"، حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

واتهمت اليونان أنقرة بـ"تهديد السلام" في شرق المتوسط، مؤكدة أن قرار أنقرة إرسال السفينة يشكل "تصعيدا جديدا خطيرا" و"يثبت دور تركيا المزعزع للاستقرار".

كما كشفت الحكومة اليونانية أن القسم الأكبر من أسطولها على أهبة الاستعداد للانتشار عندما يكون الأمر ضروريا.

ودعا حلف شمال الأطلسي إلى الهدوء، وأعلن الأمين العام ينس ستولتنبرج عبر تويتر وجوب تسوية هذا الوضع ضمن روح تضامن بين الحلفاء وفي إطار القوانين الدولية، بحسب تعبيره.

وأمس الاثنين، أعلن السفير الأمريكي في اليونان، أن بلاده تدعم حوارا بين اليونان وتركيا بشأن نزاع شرق المتوسط.

وأضاف أنه يجب حل قضية ترسيم الحدود وفق القانون الدولي، مُطالبًا بتجنب أي إجراءات تفاقم انعدام الثقة.

كانت مصر وقعت مع اليونان الأسبوع الماضي، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بينهما في المتوسط، وأكدت أنه يقطع الخط بين تركيا وليبيا، بما يعني فعليا إبطال المعاهدة الموقعة بين حكومة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.