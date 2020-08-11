هونج كونج تسجل أقل حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ بداية أحدث موجة
هونج كونج- (د ب أ):
سجلت هونج كونج 33 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي أقل حصيلة يومية منذ بدء الموجة الأحدث لتفشي الفيروس في المدينة في أوائل يوليو، حسبما قال المسؤول بوزارة الصحة تشوانج شوك كوان في بيان.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن حالة واحدة من هذه الإصابات كانت واردة من الخارج، كما أن 15 إصابة من بين 32 حالة لانتقال العدوى محليا كانت مجهولة المصدر.
ومازالت هونج كونج تواصل مكافحة الموجة الثالثة من الإصابات التي أسفرت عن التفشي الأكثر خطورة منذ ظهور الفيروس في المدينة.
ويعتقد خبراء أن أحدث موجة هي نتيجة لإعفاءات واسعة النطاق من التدابير الوقائية التي طبقتها الحكومة، حيث سمحت لأكثر من ربع مليون زائر بالتحرك بحرية في المدينة بدون الخضوع للحجر الصحي أو اختبارات الكشف عن كورونا.
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