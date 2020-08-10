أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

ليبرمان: حزب "إسرائيل بيتنا" يرفض أي مشروع قانون لتأجيل الموازنة العامة

10:33 م الإثنين 10 أغسطس 2020
ليبرمان: حزب "إسرائيل بيتنا" يرفض أي مشروع قانون لتأجيل الموازنة العامة

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان

رام الله - (أ ش أ):
قال أفيجدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا اليوم الاثنين إن حزبه لن يدعم مشروع قانون لتأجيل المهلة النهائية لتمرير الموازنة العامة حتى شهر نوفمبر المقبل كما أنه سيعارض أي مشروع قانون لا يتناول معالجة الأزمة الاقتصادية وفيروس كورونا.
ونسب موقع أروتس شيفا في نسخته الإنجليزية إلى ليبرمان قوله "هناك أحزاب أعلنت أن لا شيء يهمها بخلاف الاقتصاد وفيروس كورونا .. لكن في الممارسة العملية وأسبوعا بعد أسبوع يقترحون جميع أنواع مشاريع القوانين التي نعارضها ونصوت ضدها".
وأردف ليبرمان يقول "سنصوت ضد محاولة تأجيل الموازنة (الموعد النهائي) لما بعد 25 أغسطس الجاري، لأن الميزانية هي كل ما تحتاجه إسرائيل وليس التأجيل.. وإلى جانب ذلك.. ليس أمام هذه الحكومة فرصة لانتشال إسرائيل من الوحل والأزمة الاقتصادية ".
وأضاف "كل ما نراه هو انعدام الثقة والعداء.. حكومة (الحساسية).. حزب أزرق أبيض لديه (حساسية) من حزب ليكود وحزب ليكود يعاني من (حساسية) خطيرة من حزب أزرق أبيض.. في ظل ظروف يستحيل أن يعملا معا ومن المستحيل أيضا إخراج إسرائيل من الأزمة".
ومضى ليبرمان يقول إنه "نتيجة لذلك، كل ما نراه هو أنهم يقترضون بدلاً من الاستثمار في الأماكن المناسبة.. إنهم يلقون المال فقط كرشاوى انتخابية.. سنبذل قصارى جهدنا حتى يمكن تشكيل حكومة صالحة تدير كلاً من فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية".
وأضاف ليبرمان "أؤكد مرة أخرى أن حزب إسرائيل بيتنا لن يدعم أي مبادرات ومقترحات غير مرتبطة بهاتين القضيتين".

هذا المحتوى من

أفيجدور ليبرمان رام الله الاحتلال الإسرائيلي

الخبر التالى:

عقيلة صالح: هناك اهتمام أمريكي بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95492

    عدد المصابين

  • 52678

    عدد المتعافين

  • 5009

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19725892

    عدد المصابين

  • 12660049

    عدد المتعافين

  • 727549

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين