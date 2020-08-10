النواب الليبي يقترح أن تكون سرت مقرًا للسلطة الموحدة لحين الانتخابات

وكالات:

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أنه تقدم باقتراح أن تكون مدينة سرت مقرًا مؤقتًا للسلطة الموحدة لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقال صالح، في تصريحات للعربية، اليوم الاثنين، إن مجلس النواب يرفض حصول الميليشيات على عوائد النفط، مؤكدًا "نتحفظ على وجود الميليشيات في المواقع النفطية".

وفي سياق متصل، أكد عقيلة صالح أن الولايات المتحدة متمسكة بوقف إطلاق النار في ليبيا، لافتًا إلى أن البرلمان ناقش مع واشنطن خروج الميليشيات المسلحة من ليبيا.

وكان وزير الخارجية الليبي، عبد الهادى الحويج، أكد أن ليبيا على بداية مسلسل مفاوضات لترسيم الحدود وقضايا أخرى، مشيرًا إلى رغبته في الذهاب بهذا الاتجاه وكل ما يصب في صالح الأزمة الليبية، وفق المادة 74 من قانون البحار، وما يتعلق بحسن الجوار.

وأضاف الحويج في تصريحات خاصة على هامش الاحتفال بالذكرى 80 لتأسيس الجيش الليبى، أن الأتراك يحاولون ممارسة سياسة البلطجة والعربدة والاستيلاء على ثروات وموارد الليبيين ولكننا لن نستسلم لتلك البلطجة، ولن يسمح لهم القانون والتشريعات والجيش والحكومة ومجلس النواب وكل أصدقاء ليبيا بذلك، مشيرًا إلى رغبة الجميع أن يكون البحر المتوسط فضاء السلام والمحبة وليس لجلب المرتزقة لأنهم قنابل موقوتة لا تهدد ليبيا فقط، وإنما تهدد أوروبا لها، بعد أن جلبتهم تركيا فى تحدى للمجتمع الدولى.

وأكد الحويج، أن إعلان القاهرة يتحدث عن الثوابت الليبية، ونحن نلتزم بها لأنها مبادرة ليبية وليست مصرية وقد تم الإعلان عنها في مصر، كما تم الإعلان من قبل عن تأسيس الجيش الليبى في القاهرة، بما يدل على قوة العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين.

ورد وزير الخارجية الليبيى، على تساؤل حول شرط إبعاد المشير حفتر عن مفاوضات السلام، مؤكدًا أن من يريد السلام، لا يفرض شروط مسبقة، والمشير حفتر هو قائد عام للقوات المسلحة، وهو منتخب ومعين من مجلس النواب والسلطة التشريعية والشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد، وبالتالي المشير حفتر شرعيته من الشعب الليبي ومجلس النواب .