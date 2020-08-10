مقتل 6 وإصابة 20 جراء انفجار قنبلة جنوب غربي باكستان

إسلام آباد- (د ب أ):

صرح مسؤول باكستاني بأن ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون جراء انفجار قنبلة اليوم الاثنين جنوب غربي البلاد.

وانفجرت قنبلة كانت مزروعة على دراجة بخارية في قلب مدينة شامان، المتاخمة لإقليم قندهار بأفغانستان.

وقال المسؤول الأمني المحلي محمد إقبال، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم جراء الانفجار وأصيب 20 آخرون".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.

وتصاعدت أعمال العنف التي ينفذها المسلحون الإسلاميون والمتمردون البلوش مؤخرا في أنحاء باكستان، وخاصة في إقليم بلوشستان المتاخم لأفغانستان وإيران، والذي يعد أكبر إقليم في البلاد وأكثرها اضطرابا.

ويواجه الإقليم تهديدات متعددة من جماعات جهادية، من بينها حركة طالبان، والمسلحين السنة الذين يستهدفون الشيعة، والمتمردين القوميين الذي يسعون إلى استقلال الإقليم.