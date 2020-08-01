"حفل تجريبي".. دراسة ألمانية تبحث عن متطوعين لفهم كيفية انتشار كورونا

برلين - (د ب أ)

يسعى حفل تجريبي في مدينة لايبتسيج الألمانية، يقدمه نجم البوب الألماني تيم بيندتسكو، إلى إجراء بحث حول كيفية انتشار فيروس كورونا المستجد بين الحشود، بغرض تحديد طرق لحماية الأشخاص من انتقال العدوى في الفعاليات الثقافية.

ويتولى إجراء التجربة باحثون من المستشفى الجامعي بمدينة هاله.

وسيُجرى تزويد الحضور بأجهزة تتبع حتى يتمكن الباحثون من إنشاء نماذج رياضية لحساب خطر انتشار الفيروس خلال الفعاليات واسعة النطاق التي تقام في أماكن مغلقة.

وسيحصل المشاركون في الحفل أيضا على مطهرات يدوية مشعة، حتى يتمكن الباحثون بعد ذلك من تحديد الأسطح التي يلامسها الأفراد، والأماكن التي يمكن أن ينتشر فيها الفيروس.

وجاء في بيان وزاري أن الحفل، الذي سيقام في 22 أغسطس الجاري في مدينة لايبتسيج، تموله الحكومتان المحليتان لولايتي سكسونيا-أنهالت وسكسونيا بـ410 آلاف يورو.

ويبحث المشروع، الذي يحمل اسم "ريستارت 19" (إعادة بدء-19)، حاليًا عن متطوعين.

وقد سجل حتى الآن 1400 شخص أنفسهم لحضور الحفل، لكن المشروع يأمل في حضور 4000 شخص. ويُجرى البحث الآن عن متطوعين أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و 50 عاما.

وخلال الحفل، يخطط الباحثون لمقارنة ثلاثة سيناريوهات للعثور على أفضل الطرق للحد من المخاطر.

وسيحضر حوالي 4 آلاف من رواد الحفل الأول سيناريو يشبه الحفلات الموسيقية قبل الوباء. بينما يشمل الثاني نفس العدد من المشاركين، ولكنهم يتبعون إرشادات الصحة والسلامة.

السيناريو الثالث يشمل فقط ألفي شخص سيتم إبعادهم عن بعضهم البعض لمسافة متر ونصف.

ويخطط الباحثون أيضا لمحاكاة وصول ومغادرة الضيوف بالترام، بحيث تكون التجربة واقعية قدر الإمكان.

وسيخضع المشاركون لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل حضور الحفل البحثي.