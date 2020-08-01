الكويت تسجل 6 وفيات و491 إصابة جديدة بكورونا
الكويت - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 453.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 491 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 67 ألفا و448 حالة.
وأشار المتحدث إلى وجود 134 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 593 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 58 ألفا و525.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94078
عدد المصابين
-
39638
عدد المتعافين
-
4805
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
17706580
عدد المصابين
-
11070439
عدد المتعافين
-
681090
عدد الوفيات
إعلان