هونج كونج تسجل 125 إصابة جديدة بكورونا

الصين - (أ ش أ)

سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في المنطقة حتى الآن إلى 3 آلاف و397 شخصا.

وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية "تشوانغ شوك-كوان" في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن المنطقة تسجل حالات إصابة تتجاوز 100 حالة لليوم الـ11 على التوالي، مشيرة إلى أنه من بين حالات الإصابة، يوجد 97 حالة مرتبطة بحالات تأكد إصابتها في وقت سابق.

وأضافت المديرة المسؤولة عن سلامة المرضى وإدارة المخاطر بهيئة المستشفيات في هونج كونج "سارة هو" - أن منشأة للعلاج المجتمعي في معرض آسيا ورلد أكسبو بالقرب من مطار هونج كونج (أول مستشفى مؤقت) دخلت حيز التشغيل اليوم، ومن المتوقع استقبال من 20 إلى 30 مريضا في أول يوم.

وتابعت سارة، أن معدلات الإشغال الحالية لغرف الضغط السلبي وغرف العزل هي 80% و77% على التوالي، مشيرة إلى أن 1858 من المرضى الذين تأكدت إصابتهم بالمرض غادروا المستشفيات عقب تعافيهم، فيما تم تسجيل 27 وفاة بسبب الفيروس حتى الآن.