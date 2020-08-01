أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

هونج كونج تسجل 125 إصابة جديدة بكورونا

03:20 م السبت 01 أغسطس 2020
هونج كونج تسجل 125 إصابة جديدة بكورونا

التعامل مع فيروس كورونا في هونج كونج

الصين - (أ ش أ)

سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في المنطقة حتى الآن إلى 3 آلاف و397 شخصا.

وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية "تشوانغ شوك-كوان" في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن المنطقة تسجل حالات إصابة تتجاوز 100 حالة لليوم الـ11 على التوالي، مشيرة إلى أنه من بين حالات الإصابة، يوجد 97 حالة مرتبطة بحالات تأكد إصابتها في وقت سابق.

وأضافت المديرة المسؤولة عن سلامة المرضى وإدارة المخاطر بهيئة المستشفيات في هونج كونج "سارة هو" - أن منشأة للعلاج المجتمعي في معرض آسيا ورلد أكسبو بالقرب من مطار هونج كونج (أول مستشفى مؤقت) دخلت حيز التشغيل اليوم، ومن المتوقع استقبال من 20 إلى 30 مريضا في أول يوم.

وتابعت سارة، أن معدلات الإشغال الحالية لغرف الضغط السلبي وغرف العزل هي 80% و77% على التوالي، مشيرة إلى أن 1858 من المرضى الذين تأكدت إصابتهم بالمرض غادروا المستشفيات عقب تعافيهم، فيما تم تسجيل 27 وفاة بسبب الفيروس حتى الآن.

هذا المحتوى من

هونج كونج فيروس كورونا الصين

الخبر التالى:

رئيس الإمارات: نجاح تشغيل أول مفاعل نووي سلمي يعد إنجازًا محل فخر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94078

    عدد المصابين

  • 39638

    عدد المتعافين

  • 4805

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17706580

    عدد المصابين

  • 11070439

    عدد المتعافين

  • 681090

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شركات الكهرباء تبدأ تحصيل فواتير "يوليو" بالزيادات الجديدة (قائمة بالشرائح)