تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في شمال سوريا

دمشق - (د ب أ):

سجلت السلطان الصحية في شمال سوريا، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس في مناطق شمال سورية الخاضعة لسيطرة المعارضة، وتسجيل 5 حالات في مدينة اللاذقية غرب سوريا.

وقالت شبكة الإنذار المبكر العاملة في مناطق شمال سورية في بيان لها "إن الإصابة الأولى التي سجلت اليوم تعود لطبيب 39 عاما، يعمل في مشفى باب الهوى على الحدود السورية – التركية".

وأضاف البيان أن " الطبيب يقيم في ولاية غازي عنتاب التركية ويدخل إلى الأراضي السورية بانتظام لكونه يعمل في مشفى باب الهوى، حيث عزل نفسه بعد ظهور الأعراض عليه في الخامس من يوليو الجاري".

وأكد البيان أن "الطبيب دخل الأراضي السورية منذ حوالي أسبوعين".

وقال وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة مرام الشيخ "يؤسفنا اليوم أن نعلن عن تسجيل أول حالة إيجابية بفيروس كورونا لأحد كوادر الصحة العاملة في أحد مشافي إدلب".

وأضاف الشيخ في تصريح صحفي بث على مواقع تابعة للحكومة السورية المؤقتة "تم إغلاق المشفى وإغلاق السكن الخاص بالمشفى وتتبع المخالطين وأخذ مسحات منهم وحجرهم والدعوة لاجتماع طارئ لخلية الأزمة لتفعيل خطة الطوارئ".

وكان وزير الصحة حذر من وصول فيروس كورونا إلى مناطق شمال سورية وخاصة في المخيمات التي يعيش فيها أكثر من مليون ونصف المليون شخص.

وتعاني مناطق ريفي حلب وادلب الخاضعة لسيطرة المعارضة من سوء الخدمات الصحية بسبب الكثافة السكانية وتدمير أغلب المراكز الصحية والمشافي جراء الحرب.

وبحسب وزارة الصحة السورية بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 372 وعدد الحالات التي شفيت 126 وعدد الوفيات 14.