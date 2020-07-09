فوتشي: نأمل أن يكون "لقاح كورونا" جاهزًا بنهاية العام الجاري أو بداية 2021

وكالات:

أعرب كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوتشي، عن أمله في أن يكون اللقاح المضاد لفيروس كورونا جاهزًا نهاية العام الجاري أو بداية 2021، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان فوتشي حذر من أن وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة "غير جيد في الحقيقة" في الوقت الذي تواصل فيه عشرات الولايات الأمريكية تسجيل معدلات إصابة غير مسبوقة بالفيروس بشكل يومي.

وقال فوتشي خلال محادثة تم بثها بشكل مباشر على شبكة الإنترنت، منذ أيام، مع رئيس المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز، إن الوضع خطير ويتعين التعامل معه بشكل فوري.

وذكر أن الولايات المتحدة ما زالت تواجه الموجة الأولى من الفيروس.

وأضاف أنه يتعين على الشباب توخي المزيد من الحرص، في ظل وجود مؤشرات على أن الأشخاص دون سن الأربعين يمثلون شرائح أكبر من المصابين بالفيروس، وحذر من أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن ينشروا الفيروس، وأن الشباب غير محصنين من هذا المرض الخطير.

وأوضح أن "الشباب لا يجب أن يشعروا أنهم محصنون من العواقب الوخيمة.. فمن الممكن أن يمرضوا بشكل خطير".

وردًا على سؤال بشأن رؤيته للوضع بشكل عام، أجاب فوتشي: "الوضع الراهن في الحقيقة غير جيد".