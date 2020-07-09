أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

فوتشي: نأمل أن يكون "لقاح كورونا" جاهزًا بنهاية العام الجاري أو بداية 2021

06:08 م الخميس 09 يوليه 2020
فوتشي: نأمل أن يكون "لقاح كورونا" جاهزًا بنهاية العام الجاري أو بداية 2021

أنتوني فوتشي

وكالات:

أعرب كبير مسؤولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوتشي، عن أمله في أن يكون اللقاح المضاد لفيروس كورونا جاهزًا نهاية العام الجاري أو بداية 2021، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان فوتشي حذر من أن وضع جائحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة "غير جيد في الحقيقة" في الوقت الذي تواصل فيه عشرات الولايات الأمريكية تسجيل معدلات إصابة غير مسبوقة بالفيروس بشكل يومي.

وقال فوتشي خلال محادثة تم بثها بشكل مباشر على شبكة الإنترنت، منذ أيام، مع رئيس المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز، إن الوضع خطير ويتعين التعامل معه بشكل فوري.

وذكر أن الولايات المتحدة ما زالت تواجه الموجة الأولى من الفيروس.

وأضاف أنه يتعين على الشباب توخي المزيد من الحرص، في ظل وجود مؤشرات على أن الأشخاص دون سن الأربعين يمثلون شرائح أكبر من المصابين بالفيروس، وحذر من أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن ينشروا الفيروس، وأن الشباب غير محصنين من هذا المرض الخطير.

وأوضح أن "الشباب لا يجب أن يشعروا أنهم محصنون من العواقب الوخيمة.. فمن الممكن أن يمرضوا بشكل خطير".

وردًا على سؤال بشأن رؤيته للوضع بشكل عام، أجاب فوتشي: "الوضع الراهن في الحقيقة غير جيد".

أنتوني فوتشي الأمراض المعدية فيروس كورونا

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية.. العثور على جثة رئيس بلدية سيول بعد اختفائه في ظروف غامضة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 78304

    عدد المصابين

  • 22241

    عدد المتعافين

  • 3564

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11921616

    عدد المصابين

  • 6505587

    عدد المتعافين

  • 546318

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بسبب كورونا.. قرار جديد بشأن الأجازات المرضية للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص