أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الإمارات تسجل 532 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53,577 حالة

03:22 م الخميس 09 يوليه 2020
الإمارات تسجل 532 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 53,577 حالة

الإمارات تسجل 532 إصابة جديدة بكورونا

أبوظبي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 53,577 حالة.

وأضافت وزارة الصحة - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس - أنها سجلت حالة وفاة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 328 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,288 حالة وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 43,570.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

هذا المحتوى من

الإمارات فيروس كورونا

الخبر التالى:

مقتل وإصابة 14 شخصاً من أفراد الشرطة العسكرية التركية في انفجار شاحنة شمالي البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 78304

    عدد المصابين

  • 22241

    عدد المتعافين

  • 3564

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11921616

    عدد المصابين

  • 6505587

    عدد المتعافين

  • 546318

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب تواصل صعودها في مصر وتُسجل مستوى قياسي