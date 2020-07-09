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روسيا تتعهد بـ"اتخاذ اللازم" بشأن انسحاب أمريكا من معاهدة الأجواء المفتوحة

12:50 م الخميس 09 يوليه 2020
روسيا تتعهد بـ"اتخاذ اللازم" بشأن انسحاب أمريكا من معاهدة الأجواء المفتوحة

أناتولي أنتونوف

واشنطن- ( أ ش أ):

أكد سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، أن وزارة الدفاع الروسية وغيرها من الهيئات الحكومية المعنية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس عن السفير الروسي تعليقا على مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي "لن نتمكن من رؤية ما يجري على أراضي الولايات المتحدة."

وقال في مؤتمر عبر الفيديو ينظمه مركز المصلحة الوطنية ومقره واشنطن "إنها خطوة خطيرة للغاية اتخذتها الولايات المتحدة، وأنا متأكد من أن وزارة الدفاع والهيئات الأخرى المعنية ستتخذ الخطوات المناسبة في النهاية لحماية المصالح الوطنية لوطننا الأم".

وأضاف الدبلوماسي الروسي "اشعر بالقلق البالغ حيال هذا العمل واعتبره غير بناء".

وقال أنتونوف إنه بالانسحاب من المعاهدة، أظهرت الولايات المتحدة أنها تفتقر للإرادة السياسية للبحث عن حلول مقبولة للطرفين.

وأعلنت الولايات المتحدة مايو الماضي الماضي أنها تنوي الانسحاب من الاتفاقية التي تسمح بعمليات استطلاع بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، وذلك في أحدث تحرك تقوم به إدارة الرئيس دونالد ترامب لسحب البلاد من اتفاقيات دولية كبيرة.

واتفاقية السماوات المفتوحة التي اقترحها بداية الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور في 1955 تم توقيعها في 1992 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002. والهدف من الاتفاقية هو السماح للدول الأعضاء بطلعات مراقبة جوية في سماوات بعضها البعض بهدف بناء الثقة.

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