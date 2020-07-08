عباس لـ بوتين: مستعدون لمفاوضات سلام مع إسرائيل برعاية دولية

رام الله- (د ب أ):

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، على الاستعداد لمفاوضات سلام مع إسرائيل على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وبمشاركة دول أخرى.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتهنئته بنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية في روسيا ، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن عباس أطلع بوتين على آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا.

وثمن عباس موقف روسيا الداعم لتحقيق السلام على أساس الشرعية الدولية، والرافض لضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، والمؤيد لتحقيق الاستقلال والحرية ونيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما ثمن "الجهود الهامة التي تبذلها روسيا الاتحادية لتحقيق المصالحة الفلسطينية داعيا لمواصلة هذه الجهود المرحب بها".

ونقلت الوكالة عن بوتين تأكيده على موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

كما أكد بوتين أهمية إعادة إحياء عملية المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية وبمشاركة دول أخرى، مشدداً على استعداد روسيا لمواصلة جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية.