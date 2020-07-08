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لافروف: روسيا مهتمة بتطوير حوار طبيعي مع جميع الدول بما فيها أمريكا

03:01 م الأربعاء 08 يوليه 2020
لافروف: روسيا مهتمة بتطوير حوار طبيعي مع جميع الدول بما فيها أمريكا

سيرجي لافروف

موسكو- ( أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو مهتمة بتطوير حوار طبيعي مع جميع الدول بما فيها واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظرائه من الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الإفريقي (جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وجنوب إفريقيا): "هذا الموقف، مثل فلسفة رئيس البنتاجون، بالطبع، يدعو للأسف، لأننا مهتمون بتطوير حوار طبيعي مع جميع البلدان، بما في ذلك، بالطبع مثل الولايات المتحدة".

وأضاف لافروف، أن موسكو ترغب حين تتبنى أي دولة على هذا الكوكب، سياسات على الساحة الدولية، بأن تضع الهدف الرئيسي ليس لردع أحد كان، ولكن لضمان الاستقرار الاستراتيجي القائم على توازن مصالح جميع الدول، بما في ذلك، بالطبع، القوى الكبرى في العالم.

يذكر أنه بعد مرور عام على توليه منصب وزير الدفاع في أمريكا، أعلن مارك إسبر عن نجاح أمريكا في "احتواء" روسيا والصين.

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سيرجي لافروف موسكو واشنطن الولايات المتحدة

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