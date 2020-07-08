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إعلام صومالي: انفجار قرب سفارة قطر وسط مقديشو

10:47 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
إعلام صومالي: انفجار قرب سفارة قطر وسط مقديشو

انفجار - أرشيفية

وكالات:

أفادت وسائل إعلام صومالية بأن انفجارا قويا دوى، الأربعاء، وسط العاصمة الصومالية مقديشو على مقربة من سفارة قطر.

وذكر موقع "جاروي" الإخباري المحلي، أن الانفجار وقع صباح اليوم في محيط المقر الرئاسي السابق قرب المفرق KM-4 الذي تقع فيه السفارة القطرية، فيما تتحدث التقارير الأولية عن عبوة ناسفة مزروعة في الشارع استهدفت رتلا عسكريا كان يقِل جنودا.

ولم ترد بعد معلومات عما إذا كان الانفجار أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن الهجوم، فيما رجّح الموقع الإخباري الصومالي وقوف حركة "الشباب" ورائه.

انفجار قطر الصومال مقديشو

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