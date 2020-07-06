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لبنان يسجل 12 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1885

07:00 م الإثنين 06 يوليه 2020
لبنان يسجل 12 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1885

فيروس كورونا في لبنان

بيروت - (د ب أ)

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في لبنان، اليوم الاثنين، إلى 1885 إصابة بعد تسجيل 12 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما استقر عدد الوفيات عند 36 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 11 منها من بين المقيمين، وإصابة واحدة من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1885 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ليستقر عدد الوفيات عند 36 حالة منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 8 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1311.

وتقوم الفرق التابعة لوزارة الصحة العامة بإجراء فحوص الـ (بي سي آر) لعينات عشوائية من كافة المناطق اللبنانية .

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومدد التعبئة العامة حتى 2 أغسطس المقبل.

واستأنف مطار رفيق الحريري الدولي، منذ بداية يوليو الحالي حركة الملاحة الجوية من وإلى لبنان، على أن يستقبل المطار 10 بالمئة من قدرته الاستيعابية في المرحلة الأولى ليتم تقييم النتائج على واقع انتشار فيروس كورونا.

وأصدر وزير الداخلية اللبناني في الشهر الماضي مذكرة سمح بموجبها بفتح الملاهي والنوادي الليلية وصالات وقاعات المناسبات الاجتماعية والمخيمات الصيفية الخارجية للأطفال والأسواق الشعبية ومراكز ألعاب الأنترنت والحدائق العامة.

وأبقت المذكرة مدينة الملاهي والبارك وصالات ألعاب الأطفال والمسارح ودور السينما مقفلة.

كما سمح وزير الداخلية بفتح دور الحضانة والنوادي والأكاديميات والملاعب والمنشآت الداخلية والخارجية الرياضية، ومراكز التسلية المخصصة للعب الميسر والحائزة على تصريح من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ليلاً.

لبنان فيروس كورونا وزارة الصحة اللبنانية بيروت

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