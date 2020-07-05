كورونا في البرازيل: الإصابات 1.58 مليون والوفيات 64 ألفا و265
ساو باولو- (د ب أ):
زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل 5.4 بالمئة عن الحالات المسجلة أمس، ليصل إلى 58ر1 مليون حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد، بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 64 ألفا و265. وتعافى 990 ألفا و731 من المصابين حتى الآن .
ومر 18 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد .
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