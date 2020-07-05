أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

كورونا في البرازيل: الإصابات 1.58 مليون والوفيات 64 ألفا و265

02:34 م الأحد 05 يوليه 2020
كورونا في البرازيل: الإصابات 1.58 مليون والوفيات 64 ألفا و265

البرازيل

ساو باولو- (د ب أ):

زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل 5.4 بالمئة عن الحالات المسجلة أمس، ليصل إلى 58ر1 مليون حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد، بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 64 ألفا و265. وتعافى 990 ألفا و731 من المصابين حتى الآن .

ومر 18 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد .

البرازيل فيروس كورونا مكافحة كورونا

الخبر التالى:

الشرطة الإثيوبية: الاحتجاجات تسببت في سقوط 166 قتيلا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 74035

    عدد المصابين

  • 20103

    عدد المتعافين

  • 3280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عاما - تغطية مباشرة