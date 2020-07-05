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الدومينيكان تُجري انتخابات الرئاسة.. وتوقعات بفوز مرشح عربي الأصل

12:28 م الأحد 05 يوليه 2020
الدومينيكان تُجري انتخابات الرئاسة.. وتوقعات بفوز مرشح عربي الأصل

الدومينيكان

وكالات:

تجرى في جمهورة الدومينيكان، اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية المؤجلة منذ شهر مايو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويُتوقع، حسب استطلاعات الرأي العام، أن يحقق المرشح من أصول لبنانية عن "الحزب الثوري المعاصر" (PRM)، لويس رودولفو أبي نادر كورونا، فوزا في الجولة الأولى من الانتخابات على منافسيه الخمسة.

ويحتاج أبي نادر الذي درس الاقتصاد في الولايات المتحدة لتحقيق هذا الهدف إلى كسب أصوات ما لا يقل عن 50% من الناخبين، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

ويتولى أبي نادر الذي ينحدر من بلدة بسكنتا الواقعة في قضاء المتن عند سفح جبل صنين بمحافظة جبل لبنان منصب الرئيس التنفيذي لشركة Grupo Abicor التي تملك مشاريع سياحية كبرى في البلاد.

وسبق أن شارك في انتخابات الرئاسة عام 2016 حيث خسر في الجولة الثانية أمام الرئيس المنتهية ولايته حاليا دانيلو ميدينا.

وكان نادر أعلن في 11 يونيو الماضي عن إصابته وزوجته (وهي من أصول لبنانية أيضا) بمرض "كوفيد-19" واضطر إلى تعليق حملته الانتخابية حتى تعافيه من الوباء.

كما سينتخب مواطنو الدومينيكان اليوم 150 عضوا جديدا في مجلس النواب و32 سيناتورا.

الدومينيكان انتخابات الرئاسة فيروس كورونا

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