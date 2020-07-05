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الهند تسجل أكثر من 24 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

10:55 ص الأحد 05 يوليه 2020
الهند تسجل أكثر من 24 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

نيودلهي- (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية، الأحد، تسجيل 24,850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت شبكة ان دي تي في الهندية أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 673 ألف و165 حالة.
وتعد الهند بذلك رابع أكثر دولة تضررا من فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وروسيا.
كما سجلت الهند 613 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 19,268 حالة.
ويشار إلى أن هذا يعد اليوم التاسع على التوالي الذي تسجل فيه الهند حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا تتجاوز أكثر من 18 ألف حالة.

فيروس كورونا الهند وزارة الصحة الهندية

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