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صحيفة إسرائيلية: القرار الأمريكي بشأن الضم سيصدر "في غضون 45 يوما"

10:21 ص الأحد 05 يوليه 2020
صحيفة إسرائيلية: القرار الأمريكي بشأن الضم سيصدر "في غضون 45 يوما"

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأحد، بأن الولايات المتحدة ستصدر قرارها بشأن ضم إسرائيل لأراض من الضفة الغربية وغور الأردن "في غضون 45 يوما".

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، أكد مسؤولون بارزون في البيت الأبيض لرئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية مورتون كلاين أن "المدى الأمريكي للبت في مسألة السيادة الإسرائيلية يتراوح بين شهر و45 يوما".

وقال المسؤولون لكلاين إن "احتمالات الموافقة على مبادرة السيادة تزيد عن 50%".

وتوقف بحث مسؤولي الإدارة الأمريكية لقضية السيادة الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين بسبب احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي. ومن المتوقع استئناف المداولات الداخلية في البيت الأبيض والمحادثات مع المسؤولين الإسرائيليين في الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الكثير من المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة أكدوا على وجود صعوبات في تنفيذ خطة السيادة، لكنهم أكدوا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد وأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.

وقال كلاين إن "تطبيق السيادة هو القرار الأكثر عقلانية وإنسانية وأمنا ... إنه يمنح إسرائيل حدودا يمكن الدفاع عنها ... ويضمن الاستقرار والحياة الطبيعية لـ 500 ألف يهودي يقيمون حاليا في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية) وغور الأردن".

دونالد ترامب ترامب ضم إسرائيل لأراض من الضفة الغربية الضفة الغربية

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