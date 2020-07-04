وزيرا الخارجية السعودي والصيني يبحثان "هاتفيا" سبل دعم وتعزيز الشراكة
الرياض - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، سبل دعم وتعزيزالعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال، آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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