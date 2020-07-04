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وزيرا الخارجية السعودي والصيني يبحثان "هاتفيا" سبل دعم وتعزيز الشراكة

08:29 م السبت 04 يوليه 2020
وزيرا الخارجية السعودي والصيني يبحثان "هاتفيا" سبل دعم وتعزيز الشراكة

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، سبل دعم وتعزيزالعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال، آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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