اليابان: 15 شخصا يخشى مقتلهم وفقدان 9 آخرين جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات

طوكيو – (أ ش أ):

أعلنت حكومة مقاطعة كوماموتو اليابانية، أن 15 شخصا يخشى مقتلهم، فيما فُقد 9 آخرون، بعد أن تسبب هطول الأمطار الغزيرة على المقاطعة الواقعة جنوب غرب اليابان اليوم السبت في حدوث فيضانات شديدة.

وطلبت السلطات من حوالي 203 آلاف و200 شخص من السكان الاحتماء في الملاجئ في مقاطعة كوماموتو ومقاطعة كاجوشيما المجاورة، فيما تم فتح 109 ملاجئ في 17 بلدية في كوماموتو، لإيواء 871 شخصًا على الأقل ممن تم إجلاؤهم، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وتم العثور على 15 شخصا لا تظهر عليهم أي علامات تدل على الحياة، منهم 14 شخصا كانوا في دار رعاية في منطقة كوما في كوماموتو، بالقرب من نهر شهد فيضانًا.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذير من هطول أمطار غزيرة في أجزاء كثيرة من المقاطعتين، إلى أعلى مستوى في الساعات الأولى من صباح اليوم، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها وكالة الأرصاد بذلك في هاتين المقاطعتين.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة حتى يوم الأحد، محذرة من فيضان الأنهار والانهيارات الطينية والسيول في المناطق المنخفضة.

وتقطعت السبل بالسكان في هيتويوشي وياتسوشيرو وبعض القرى الأخرى في كوماموتو، وكثفت الشرطة ورجال الإطفاء وأفراد قوات الدفاع الذاتي البرية من جهود الإنقاذ، لكنهم يجدون صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق الجبلية.

وفي طوكيو، أبلغ رئيس وزراء البلاد شينزو آبي، اجتماعًا طارئًا لوزراء الحكومة، أنه سيتم تعبئة حوالي 10 آلاف من أفراد قوات الدفاع الذاتي لجهود الإغاثة، وأصدر أوامره بشحن إمدادات الإغاثة على الفور للسكان المتضررين.