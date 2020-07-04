السعودية تسجل 56 وفاة و4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 56 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 1858 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم إلى تسجيل 4128 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 205 آلاف و929 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 2642 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 143 ألفا و256 شخصا.