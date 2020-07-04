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إيران: الكمامات "إجبارية" في المباني الحكومية ووسائل النقل العام

02:16 م السبت 04 يوليه 2020
إيران: الكمامات "إجبارية" في المباني الحكومية ووسائل النقل العام

إيران تفرض الكمامات في المصالح والمواصلات

طهران- (د ب أ):

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، أن ارتداء الكمامات سوف يكون إلزاميا في وسائل النقل العام وفي المجمعات التجارية وفي المباني الحكومية اعتبارًا من غد.

ويأتي ذلك وسط زيادة حادة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال روحاني إنه بدء من الأحد " لن يكون هناك المزيد من الخدمات بدون ارتداء الكمامات في مكاتب الإدارة العامة ".

وأضاف: "عدم ارتداء كمامة سوف يكون انتهاكا لحقوق الآخرين"، بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة.

وبحسب وزارة الصحة، يتوفى شخص جراء فيروس كورونا كل 13 دقيقة في إيران. وهناك إصابة جديدة كل 33 ثانية.

وخلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، توفى أكثر من 150 شخصا نتيجة للفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 11260. وتبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 235429 .

ورغم فرض التباعد الاجتماعي وإجراءات النظافة الشخصية، قاوم روحاني فرض إغلاق كامل لخفض الإصابات الجديدة، قائلا إنه يجب على الإيرانيين "تعلم العيش مع الفيروس".

إيران حسن روحاني فيروس كورونا ارتداء الكمامة

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