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كورونا في الضفة المحتلة: 15 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة

11:38 ص السبت 04 يوليه 2020
كورونا في الضفة المحتلة: 15 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة

وزارة الصحة الفلسطينية

رام الله- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 16.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بتسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة مسنة من حلحول بالخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف محافظات الضفة الغربية، إضافة إلى 224 إصابة ظهرت نتائجها بعد الإعلان المسائي يوم أمس.

وبحسب الوزارة، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية إلى 4013 إصابة منهم 637 حالة تعافي.

وبدأ فجر أمس سريان قرار حكومي بإغلاق جميع محافظات الضفة الغربية لمدة 5 أيام ومنع التنقل بينها ضمن إجراءات احترازية لمنع تزايد الإصابات بالفيروس، فيما كانت أعلنت الحكومة أنها أقرت عقوبات للمخالفين للإجراءات المتخذة.

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