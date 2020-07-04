بسبب الطقس السيء.. اليابان تحث عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم
طوكيو- (د ب أ):
حثت السلطات اليابانية عشرات الآلاف من السكان في جنوب غرب البلاد على مغادرة منازلهم والذهاب إلى مناطق آمنة بسبب الفيضانات الشديدة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
وأمرت السلطات في إقليمي كوماموتو وكاجوشيما، في جزيرة كيوشو، وهي إحدى الجزر الرئيسية باليابان، 76600 شخص بمغادرة منازلهم والبحث عن ملجأ.
وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار على ضفافها مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.
كما تم استدعاء الجيش للمساعدة في تقديم خدمات الطوارئ.
كما أصدر خبراء الأرصاد الجوية في طوكيو أعلى مستوى تحذير لعدة مناطق.
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