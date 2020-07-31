ولي عهد أبوظبي يتبادل مع عدد من قادة الدول التهاني بعيد الأضحى
أبوظبي - أ ش أ
تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصالات هاتفية، التهاني مع عدد من قادة الدول الشقيقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة، أن بن زايد تبادل خلال اتصال هاتفي التهاني والتمنيات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين والملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية والرئيس التونسي قيس سعيد.
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