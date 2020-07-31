أفغانستان: مقتل 9 مدنيين إثر سقوط صواريخ من باكستان

كابول- (د ب أ):

قالت وزارة الدفاع الباكستانية إن أفغانستان "مستعدة تماما للرد" إذا كان هناك مزيد من الأعمال العسكرية الباكستانية على طول حدودها بعد الهجمات الصاروخية التي تتردد مزاعم بأن القوات الباكستانية شنتها وأسفرت عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 50 آخرين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر بيان أن هجمات أمس وقعت على طول الحدود في مناطق سكنية في ولاية قندهار جنوبي البلاد. ولقي طفل حتفه إثر الهجوم.

وقال البيان إن رئيس أركان الجيش الأفغاني، محمد ياسين ضياء، أمر بنشر مزيد من الجنود في المنطقة "بأسلحة ثقيلة وخفيفة" للرد على أي هجمات عسكرية باكستانية أخرى.

وفي 26 يوليو، قالت أفغانستان إنها كتبت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات المستمرة لأراضيها من قبل القوات العسكرية الباكستانية وقالت إنها ستطلب من الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهائها إذا لم يتم خفض التصعيد بشكل ثنائي.

وذكر مسؤولون أمنيون باكستانيون أن احتجاجا على إغلاق الحدود بسبب التنقل اليومي تحول إلى عنف في منطقة تشامان على الجانب الآخر من سبين بولداك في إقليم بلوشستان الباكستاني، ولكن لم يتم استخدام أي ذخيرة حية.