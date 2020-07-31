المبعوثة الأممية لدى ليبيا: اتمنى أن يكون عيد الأضحى مناسبة لإنهاء حالة التشرذم
طرابلس - (د ب أ):
أعربت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عن أمنيتها أن يكون عيد الأضحى مناسبة لتغليب روابط الإخاء وإنهاء حالة التشرذم والاقتتال بين الليبيين.
وأكدت "وليامز" في رسالة للشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نشرتها الخميس على صفحة البعثة الأممية بموقع تويتر، أنها تتقدم بأحر التهاني وأصدق التبريكات لكافة أبناء الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنية أن تمثل هذه المناسبة فرصة لتغليب روابط الإخاء وإنهاء حالة التشرذم والاقتتال بين الليبيين وأن تسود لغة المحبة والتسامح والوحدة فيما بينهم.
وتشهد ليبيا في الفترة الأخيرة تصعيداً بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
93757
عدد المصابين
-
38236
عدد المتعافين
-
4774
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
17130295
عدد المصابين
-
10003911
عدد المتعافين
-
669160
عدد الوفيات
إعلان