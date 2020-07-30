الرئيس الفلسطيني وسلطان عُمان يتبادلان التهاني بحلول عيد الأضحى
رام الله - أ ش أ
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، اتصال هاتفي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن سلطان عُمان أعرب عن خالص التهاني للرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، داعيا العلي القدير أن يعيده عليهما بموفور الصحة والسعادة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
بدوره، هنأ الرئيس، سلطان عُمان وشعبها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
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