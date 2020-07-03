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المركزي الموريتاني يحقق في اختفاء مليون دولار من الاحتياطي الأجنبي

09:19 م الجمعة 03 يوليه 2020
المركزي الموريتاني يحقق في اختفاء مليون دولار من الاحتياطي الأجنبي

تعبيرية

نواكشوط - (دب أ):
فتح البنك المركزي الموريتاني اليوم الجمعة تحقيقا في اختفاء أكثر من مليون دولار من احتياطي النقد الأجنبي، استمع خلاله لعدد من المسؤولين والموظفين في البنك ممن يقومون بأعمال حفظ الاحتياطي.
وأضافت مصادر بالبنك اليوم أن نظام عمل البنك المركزي فيما يتعلق بحفظ ورقابة احتياطي العملة الصعبة، يفرض عملية تفتيش يومية تتم من طرف موظف مكلف بالتفتيش، فيما يتولى موظف آخر مسؤولية رقابة المبالغ التي تخرج من الاحتياطي وتلك التي تدخله.
ويشتبه البنك المركزي في حدوث تهاون عند تطبيق هذه الإجراءات الرقابية اليومية.
ويهدف التحقيق حسب المصادر ذاتها إلى تحديد المسؤول عن سحب هذه المبالغ، ومعرفة الثغرات الموجودة في تطبيق نظام الرقابة.
ويبلغ احتياطي البنك المركزي من النقد الاجنبي ما يقارب 980 مليون دولار.

البنك المركزي الموريتاني الاحتياطي الأجنبي نواكشوط موريتانيا

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