كورونا في فرنسا: الإصابات 204485 والوفيات 29875

الإصابات 204485 والوفيات 29875 في فرنسا

باريس- (د ب أ):

وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنساإلى 204آلاف و485 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت باريس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في فرنسا جراء الإصابة الفيروس بلغت 29 ألفا و875 حالة .

وأظهرت البيانات تعافى 76ألفا و 802 من المصابين حتى الآن .

ومر حتى الآن نحو 22 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في فرنسا.