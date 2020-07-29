بريطانيا تطلب 60 مليون جرعة من لقاح مُحتمل لـ"كوفيد 19"

لندن- (د ب أ):

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها وقعت اتفاقا للحصول على ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 المحتمل قيد التطوير.

وجرى إبرام الاتفاق مع شركة "جلاكسو سميث كلاين" البريطانية و"سانوفي " الفرنسية. وقالت الحكومة البريطانية إن الشركتين معا لديهما أكبر قدرة على تصنيع لقاح في العالم.

واللقاح يستند إلى التقنية القائمة على الحمض النووي المستخدمة لانتاج لقاح الانفلونزا من جانب شركة سانوفي.

ومن المتوقع أن تبدأ الدراسات السريرية على البشر للقاح المحتمل في سبتمبر يليها مرحلة دراسة ثالثة في ديسمبر.

وقال وزير التجارة ألوك شارما في بيان: "على ضوء الإعلان الصادر اليوم ، ضمنت الحكومة البريطانية الحصول المبكر على أربعة أنواع مختلفة من اللقاح وما مجموعه 250 مليون جرعة".

وقالت كيت بينجهام التي ترأس فريق العمل الخاص باللقاحات الحكومية، "هذا التنوع في أنواع اللقاحات مهم لأننا لا نعلم بعد أي من الأنواع المختلفة من اللقاحات سوف يثبت أنه سيؤدي إلى استجابة آمنة ووقائية من كوفيد-19".

كانت الحكومة البريطانية قد وقعت في الأسبوع الماضي عقدا لشراء نحو 60 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية. كما تعاقدت على شراء اللقاح الذي تطوره جامعة اوكسفورد وشركة استرا زينيكا للحصول 30 مليون جرعة منه في سبتمبر المقبل، كجزء من اتفاق يتضمن توفير 100 مليون جرعة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت الحكومة أنها تأمل في إنضمام 500 ألف شخص إلى الدراسات السريرية للعثور على لقاح بحلول أكتوبر. وفي الوقت الحاضر، يشارك نحو 72 ألف شخص.