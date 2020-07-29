أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

ترامب: لم أناقش مع بوتين "رصد مكافآت لطالبان" لقتل الجنود الأمريكيين

04:27 م الأربعاء 29 يوليه 2020
ترامب: لم أناقش مع بوتين "رصد مكافآت لطالبان" لقتل الجنود الأمريكيين

دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لم يتناقش أبدا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن التقارير التي تفيد بأن روسيا دفعت مكافآت لطالبان لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان، على الرغم من إجراء مباحثات هاتفية عديدة حتى الأسبوع الماضي.

وقال ترامب لموقع "أكسيوس" الإخباري في مقطع فيديو نُشر على تويتر اليوم الأربعاء: "لم أناقش أبدا هذا الموضوع معه". وأكد ترامب أنه لم يثر الأمر في مناقشة يوم الخميس الماضي. وقال:"لقد كان اتصالا هاتفيا لمناقشة أمور أخرى، وبصراحة فإن هذا هو أمر قال الكثيرون إنه أخبارا وهمية".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذه المقابلة دفعت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن إلى الرد فورا قائلة إن: "أهم واجب مقدس للقائد الأعلى هو حماية أولئك الذين يتحملون المخاطر في سبيل خدمة أمتنا".

وقال أندرو بيتس المتحدث باسم بايدن في بيان: "لكن بعد شهور من دق الاستخبارات الأمريكية ناقوس الخطر - لدونالد ترامب وحلفائنا - بشأن قيام روسيا بتحديد مكافآت مقابل قتل جنود أمريكيين ونساء في منطقة حرب، يواصل رئيسنا تجاهل أولئك الذين عرضوا حياتهم للخطر من أجل بلادنا و(تجاهل) واجبه".

وأفاد موقع أكسيوس بأن ترامب وبوتين تحدثا ثماني مرات على الأقل منذ أن قدمت أجهزة الاستخبارات معلومات حول المكافآت الروسية المزعومة في الموجز اليومي للرئيس في فبراير.

وقال ترامب في المقابلة إن الأدلة حول المكافآت الروسية "لم تصل إلى مكتبي أبدا"، وأكد البيت الأبيض أن المعلومات الاستخبارية لم تكن حاسمة منذ أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز عنها فييونيو.

ترامب بوتين حركة طالبان قتل الجنود الأمريكيين

الخبر التالى:

بسبب وجبة شاورما.. وفاة طفل وإصابة 700 شخص بتسمم غذائي في الأردن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92947

    عدد المصابين

  • 35959

    عدد المتعافين

  • 4691

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16607203

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 9697469

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى وكيفية أدائها بالمنزل