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روسيا ترفض الرد على اتهامات أمريكية بنشر معلومات مضللة بشأن كورونا

02:10 م الأربعاء 29 يوليه 2020
روسيا ترفض الرد على اتهامات أمريكية بنشر معلومات مضللة بشأن كورونا

المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيس

موسكو- (أ ش أ):

أعلن الكرملين أنه يرفض الرد على أي تصريحات لمصادر لم تكشف هويتها في الولايات المتحدة حول نشر روسيا لمعلومات مضللة بشأن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: " نحن لا نرد على المسؤولين الذين لم يذكروا أسماءهم، خاصة على مقال صحيفة نيويورك تايمز بشأن أن روسيا تنشر معلومات مضللة بشأن فيروس كورونا في الولايات المتحدة" ، مشيرا إلى أنه لا يرى أي سبب للرد على هذا الأمر .

يُذكر أن وكالة أنباء "أسوشيتد برس" وصحيفة "نيويورك تايمز" ذكرتا في وقت سابق اليوم، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن موظفين اثنين سابقين في وحدة الاستخبارات العسكرية الروسية ينشران معلومات مضللة حول الفيروس التاجي في محاولة للتأثير على الأمريكيين.

ووفقًا لتلك المصادر تسعى روسيا للتأثير على مسار الانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم عبر هذه المعلومات المضللة.

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