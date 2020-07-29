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نيوزيلندا تعتزم تحصيل رسوم مقابل العزل الصحي في الفنادق

06:40 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
نيوزيلندا تعتزم تحصيل رسوم مقابل العزل الصحي في الفنادق

أرشيفية

ولينجتون - (د ب أ):
تعتزم الحكومة النيوزيلندية تحصيل رسوم من بعض الأشخاص الذين يدخلون البلاد في مقابل العزل الصحي لمدة أسبوعين بالفنادق، حسبما أعلنت وزيرة الإسكان، ميجان وودز، اليوم الأربعاء.

وقالت وودز في بيان إن تشريعا يسمح للحكومة بتقاضي رسوم من النيوزيلنديين، سيُعرض على البرلمان في أوائل أغسطس.

وقالت إن حاملي التأشيرات المؤقتة سيتعين عليهم أيضا الدفع، ما لم يكونوا عادة مقيمين في نيوزيلندا قبل إغلاق الحدود، وغادروا قبل إغلاق الحدود.

يشار إلى أن حدود نيوزيلندا مغلقة حاليا أمام الأجانب، ولا يسمح بدخول سوى المواطنين والمقيمين. وأغلقت البلاد حدودها منذ 19 مارس.

وسيتم احتساب 3100 دولار نيوزيلندي (2066 دولارا أمريكيا) لكل شخص مقابل الغرفة و 950 دولارا لكل شخص بالغ إضافي و 475 دولارا لكل طفل.

وقالت وودز إنه ستكون هناك آليات تسمح بالإعفاء من الرسوم بشكل كلي أو جزئي.

ولم يتم الإعلان عن موعد محدد لتحصيل تلك الرسوم.

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