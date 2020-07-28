جماعات حقوق المهاجرين تقدم شكوى ضد إيطاليا ومالطا وليبيا

روما - (د ب أ)

اتخذ نشطاء حقوق المهاجرين، إجراءات قانونية اليوم الثلاثاء، ضد إيطاليا ومالطا وليبيا، معلنين تقديم شكوى ضد الدول الثلاث إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقال بيان، إن الشكوى تقدمت بها جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة بإيطاليا ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وتتهم المنظمتان إيطاليا ومالطا وليبيا، بانتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال تقييد حركة المهاجرين إلى خارج ليبيا.

وذكرت المنظمتان بشكل خاص انتهاك المواد التي تحمي الحق في الحياة والحق في الحرية والحق في مغادرة أي بلد وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.

ويتم تقديم الشكوى نيابة عن شخصين تم اعتراضهما في عرض البحر وتم إعادتهما إلى ليبيا في 18 أكتوبر مع 48 آخرين.

وأوضحت شكوى جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة الإيطالية، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن المهاجرين كانوا في المنطقة البحرية الخاضعة لعمليات البحث والإنقاذ المالطية، لكن السلطات الإيطالية والمالطية تجاهلت محنتهم وانتظرت حتى تدخل خفر السواحل الليبي.