السعودية: تسجيل 1897 إصابة جديدة بكورونا
الرياض- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 1897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 270 ألفا و831 حالة.
وذكرت الصحة السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أنه تم تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين في المملكة إلى 225 ألفا و624 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 29 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 2789 حالة.
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